Lanzafame: “Venezia un gradino sopra, merita la A. Tra Bari e Ternana sarà battaglia”

“Di certo, non avrei mai pensato che questo Bari giocasse una gara di Playout per la permanenza in B. Se si pensa a cosa riuscì a compiere soltanto un anno fa, sembra incredibile che stia lì, correndo un rischio altissimo. (...) Finché c'è anche soltanto una gara che tiene in gioco le possibilità di farcela, bisogna dare l'anima. È una partita dove tutti sanno dell'importanza vitale, dalla stessa società alla tifoseria intera. Il pensiero della Serie C sarebbe un disastro per Bari e a Terni sarà una battaglia, nel vero senso del termine. Ci sono pochi calcoli da fare, bisogna vincere. Da tifoso del Bari, il mio cuore è tutto dalla parte della squadra e sento che, alla fine, riuscirà a scampare questo grande pericolo”.