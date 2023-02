Lanna: “Squadra nervosa? Dico questo. Ok Aurelio e Vido, Brunori era dispiaciuto”

"Squadra nervosa? Sapevamo di affrontare una squadra che veniva da un momento delicato, con il cambio di allenatore si sono compattati. Sulle palle inattive la squadra si è spaventata e abbiamo perso distanze. Con l'andare della partita siamo riusciti a metterle a posto, è un momento in cui alcuni ragazzi stanno un periodo complicato dal punto di vista fisico. Dobbiamo essere compatti, sappiamo che abbiamo bisogno di tutti in tre partite in una settimana. La risposta è stata positiva anche dai ragazzi che sono entrati in corso. Brunori era dispiaciuto per non essere riuscito a segnare, ci sta che un giocatore esca arrabbiato. Aurelio ha fatto una buona partita, all'inizio era emozionato. Alla lunga è uscito e ha avuto anche un paio di palle gol. Luca Vido ha avuto un ottimo impatto, avrebbe meritato il gol per le occasioni avute"