Lanna: “Poca lucidità nel primo tempo, complimenti a Pigliacelli. Nella ripresa…”

Termina a reti bianche il match tra Palermo e Ternana, valido per la 27a giornata di Serie B. I rosanero soffrono nel primo e rischiano più volte di passare in svantaggio, decisivi gli interventi di Pigliacelli. Nella ripresa più equilibrio, siciliani che faticano comunque a trovare spazi utili. Secondo pari di fila per la compagine di Corini, dopo quello rimediato a Bolzano contro il SudTirol. Al termine della gara del "Barbera", il vice-allenatore rosanero Salvatore Lanna, in panchina a causa della squalifica di Corini, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: