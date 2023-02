Lanna: “Nella ripresa vicini al gol, serve migliorare. Verre? Le sue condizioni…”

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Palermo e Ternana, andata in scena questa sera allo stadio "Renzo Barbera", valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero conquistano un punto contro la formazione di Lucarelli, dopo i pareggi maturati contro Frosinone e SudTirol, volando - se pur momentaneamente - a quota 37 punti alla pari di Cagliari e Parma. Una sfida analizzata dall'allenatore in seconda, Salvatore Lanna , intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.

"La Ternana ha proseguito con il 3-4-1-2. L'unica differenza è che hanno schierato un centrocampista più di passo come Coulibaly. Noi ci eravamo allenati anche per affrontare questo tipo di sistema di gioco. Gomes? C'è stato un momento in cui Claudio aveva voglia di partecipare alla fase offensiva ma lui è un giocatore importante per il nostro equilibrio ed era importante che restasse davanti la difesa a fare filtro. Verre? Sicuramente ha fatto il primo allenamento ieri e non stava benissimo, l'abbiamo portato in panchina nel caso in cui ve ne fosse bisogno. Pensiamo di recuperarlo per Pisa, lui è un giocatore che può far saltare il tappo. Squadre chiuse? Ci stiamo lavorando, ultimamente abbiamo fatto noi le partite. Dobbiamo muovere la palla più velocemente e i giocatori devono essere bravi anche a livello individuale a trovare la giocata giusta. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, siamo andati vicini al gol ma dobbiamo migliorare".