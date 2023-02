Lanna: “Abbiamo mancato il gol di poco. Nel secondo tempo limitate le difficoltà”

A margine della sfida Palermo - Ternana , match della ventisettesima giornata del campionato di Serie B , il vice di Eugenio Corini , Salvatore Lanna, ha analizzato lo 0-0 contro la formazione umbra guidata da Cristiano Lucarelli . Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, nel post partita della sfida valida per il turno infrasettimanale del torneo cadetto.

"Abbiamo tirato parecchio nel secondo tempo, quello che stiamo provando a fare inizia a farsi vedere. Abbiamo mancato di poco il gol, il fatto che non siamo riusciti a finalizzare ci sprona a lavorare per fare meglio. In Serie B capita spesso che le squadre sulla perdita di possesso ti attaccano alle spalle in profondità. Loro in avanti hanno creato qualche difficoltà, nel secondo tempo abbiamo accorciato le distanze e quelle situazioni di difficoltà le abbiamo limitate".