Lancini: “Possiamo essere la sorpresa della C. Messina? Commesso un errore”

Edoardo Lancini ha iniziato al meglio il suo nuovo ciclo con il Palermo FC. Gol, prestazioni di livello, sono il segno di una rinascita professionale per l'ex Brescia, al servizio degli obiettivi di squadra in questo campionato di Serie C 2021-2022

Esaltante inizio di stagione per il difensore rosanero Edoardo Lancini che cerca nella stagione di Serie C 2021-2022 il campionato che sancisca la definitiva rivalsa sotto il profilo fisico, tecnico e tattico.

Dopo l'annata poco felice vissuta nel corso del precedente torneo di Lega Pro, tra i numerosi infortuni che hanno costretto il centrale di difesa, ex Brescia, lontano dal terreno di gioco del "Renzo Barbera", il nuovo ciclo in maglia rosanero del classe '94 sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Il gol in amichevole precampionato contro l'Enna, la rete messa a segno in Coppa Italia di Serie C contro il Picerno e le prestazioni personali di livello sfoggiate contro Latina e ACR Messina, sono chiari segnali che lasciano presagire quanto Lancini possa essere l'asse portante della retroguardia rosanero. Il ventisettenne difensore è dunque candidato ad essere sempre più leader di un reparto difensivo chiamato a ribaltare le prestazioni poco esaltanti viste durante lo scorso campionato di Serie C.

Alla vigilia della sfida esterna contro il Taranto, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, il centrale di difesa del Palermo FC, Edoardo Lancini è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#siamoaquile" andato in onda su "TRM13", illustrando quelli che sono gli obiettivi di squadra nel corso del campionato di Lega Pro 2021-2022.

"L'avversario di quest'anno? Siamo noi stessi. Se continuiamo a lavorare come sappiamo e come stiamo facendo potremmo davvero essere la sorpresa di questa Serie C. Match con il Messina? Non abbiamo approcciato bene la sfida. Questa categoria è molto difficile e su questi campi viene davvero complicato mettere in atto il gioco bello e spumeggiante che possiamo concretizzare sul rettangolo verde del 'Barbera'. Bisogna sapersi adattare alle difficoltà, quando si trovano certe partite e avversari tosti è necessario cambiare modo di giocare. Il Bari è molto forte, ha fatto un mercato ottimo. Anche Avellino e Catanzaro sono squadre molto forti, sono le candidate principali. Noi possiamo comunque dire la nostra".