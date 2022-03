Lancini: “Non vedo differenza con le prime. Avellino? Sarà dura. A Francavilla…”

Le dichiarazioni di Edoardo Lancini, difensore del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la Vibonese

Il Palermo vince al "Renzo Barbera" contro la Vibonese , dopo la sconfitta esterna maturata sul campo della Virtus Francavilla . Nella prima frazione gara che non si sblocca, i rosanero colpiscono due legni ma non riescono a sfondare. Nella ripresa vantaggio di casa con Valente , poco dopo Brunori e Soleri chiudono la gara. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Edoardo Lancini , difensore del Palermo , di seguito le sue dichiarazioni:

"Guardando la nostra rosa non vedo differenza con le prime della classe. Credo sia solo una questione di continuità di risultati. Abbiamo sempre fatto prestazioni dando tutto, bisogna pensare di rosicchiare punti a quelle in avanti per tentare di arrivare il più in alto possibile. Secondo me fuori casa ormai c'è questa nomea che non siamo squadra come in casa. Noi mentalmente adesso approcciamo le partite tutte allo stesso modo. A Francavilla se avessimo vinto ora staremmo parlando di altro. Le prestazioni fuori casa ora sono a livelli alti, anche a Catanzaro o a Campobasso abbiamo fatto una buona prestazione. A Foggia abbiamo toppato magari ma stiamo riscontrando dei miglioramenti. Rivalsa contro l'Avellino? Penso che con gli irpini sono sempre gare toste, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso. Hanno una rosa da non fare invidia al Bari, l'affronteremo con la voglia di portare punti a casa"