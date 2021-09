Lancini: “Gruppo unito e compatto, vi racconto i nostri viaggi in pullman”

Edoardo Lancini ha iniziato al meglio il suo nuovo ciclo con il Palermo FC. Gol, prestazioni di livello, sono il segno di una rinascita professionale per l'ex Brescia, al servizio degli obiettivi di squadra in questo campionato di Serie C 2021-2022

⚽️

Esaltante inizio di stagione per il difensore rosanero Edoardo Lancini che cerca nella stagione di Serie C 2021-2022 il campionato che sancisca la definitiva rivalsa sotto il profilo fisico, tecnico e tattico.

Dopo l'annata poco felice vissuta nel corso del precedente torneo di Lega Pro, tra i numerosi infortuni che hanno costretto il centrale di difesa, ex Brescia, lontano dal terreno di gioco del "Renzo Barbera", il nuovo ciclo in maglia rosanero del classe '94 sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Il gol in amichevole precampionato contro l'Enna, la rete messa a segno in Coppa Italia di Serie C contro il Picerno e le prestazioni personali di livello sfoggiate contro Latina e ACR Messina, sono chiari segnali che lasciano presagire quanto Lancini possa essere l'asse portante della retroguardia rosanero. Il ventisettenne difensore è dunque candidato ad essere sempre più leader di un reparto difensivo chiamato a ribaltare le prestazioni poco esaltanti viste durante lo scorso campionato di Serie C.

Alla vigilia della sfida esterna contro il Taranto, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, il centrale di difesa del Palermo FC, Edoardo Lancini è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#siamoaquile" andato in onda su "TRM13". Il difensore di Giacomo Filippi ha raccontato diversi retroscena legati ai viaggi in pullman della formazione rosanero, spiegando in maniera simpatica le gerarchie stabilite da tutto il gruppo all'interno del mezzo di trasporto utilizzato per le trasferte.

"Qui sul pullman nasce il nostro gruppo, si condividono molti momenti e risate. Passiamo davvero tanto tempo qui per le trasferte molto lunghe, vivendo un insieme unico di emozioni. Ho cambiato posto sul bus perchè l'anno scorso stavo stretto. Compagno di posto? In realtà sto spesso da solo perchè tendiamo a voler fare stare insieme i ragazzi più giovani, mentre noi 'vecchi' preferiamo stare da soli. Ognuno qui porta le sue cose, io ad esempio salgo sempre con un Ipad con il quale guardo le serie tv - ha proseguito Lancini - . Principalmente guardo la Casa di Carta, è la mia preferita. Gruppo? Siamo uniti e compatti, si dovrà vedere questo nei momenti di difficoltà. Siamo partiti bene, per cui dobbiamo continuare così. I nuovi arrivati li facciamo sempre cantare, soprattutto in ritiro. È toccato anche a me, ho esordito con 'I bambini fanno oh' di Giuseppe Povia perché è una canzone che mi ha sempre fatto ridere ed è finita che ogni anno ho dovuto cantarla davanti al gruppo per scaramanzia".