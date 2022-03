Lancini: “Felice per la vittoria e per il nascituro. Maglia rosanero? La sento mia”

Queste le dichiarazioni del centrale rosanero Edoardo Lancini al termine del 3-0 del Palermo ai danni della Vibonese allo stadio "Barbera"

Parola ad Edoardo Lancini, difensore rosanero, al termine dal match terminato 3-0 in favore del Palermo contro l'ultima in classifica di Serie C girone C, la Vibonese. Un tris secco dei rosa che colpiscono nella ripresa dopo aver scheggiato i legni della porta avversaria, con le firme decisive di Valente, Brunori e Soleri. Settima gara consecutiva bagnata dalle reti dell'italo-brasiliano, giunto a quota 16 marcature totali, in prestito dalla Juventus che si conferma infermabile. Queste le dichiarazioni in mixed zone da parte del centrale ex Brescia: