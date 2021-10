Lancini: “C’è amarezza, ma possiamo giocarcela con chiunque. Contento per Crivello”

Le parole del difensore del Palermo, Edoardo Lancini, a margine del pareggio maturato contro l'Avellino di Braglia

1-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Avellino, andata in scena questo pomeriggio al "Barbera" e valida per la 12^ giornata di Serie C. Un pareggio deciso dalla rete di Lancini e dal rigore trasformato da Tito analizzato al triplice fischio dal difensore della compagine siciliana, Edoardo Lancini, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

"Rigore? Non ne vorrei parlare perché credo sia più importante soffermarci sulla prestazione che abbiamo offerto, anche quando eravamo in inferiorità numerica contro una grande squadra come l'Avellino. Modulo preferito? Quando sto bene penso di essere di un'altra categoria e confesso che non mi cambia nulla giocare a tre o a quattro. C'è tanta amarezza perché sono due punti buttati via per come è andata la partita, ci credevamo dopo un buon primo tempo. Abbiamo fatto la nostra partita e c'è tanta consapevolezza dei nostri mezzi, possiamo giocarcela con tutti. Continuiamo su questa strada lavorando e limitando gli errori. Troppi cartellini? Incide, ma quando succedono queste cose bisogna concentrarsi di più e lottare per il compagno".