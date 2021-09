Lancini: “Brunori top, la mia su Lucca. Soleri? Ha bisogno di fiducia”

Edoardo Lancini ha iniziato al meglio il suo nuovo ciclo con il Palermo FC. Gol, prestazioni di livello, sono il segno di una rinascita professionale per l'ex Brescia, al servizio degli obiettivi di squadra in questo campionato di Serie C 2021-2022

⚽️

Esaltante inizio di stagione per il difensore rosanero Edoardo Lancini, che cerca nella stagione di Serie C 2021-2022 il campionato che sancisca la definitiva rivalsa sotto il profilo fisico.

Dopo l'annata poco felice vissuta nel corso del precedente torneo di Lega Pro, tra i numerosi infortuni che hanno costretto il centrale di difesa, ex Brescia, lontano dal terreno di gioco del "Renzo Barbera", il nuovo ciclo in maglia rosanero del classe '94 sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Il gol in amichevole precampionato contro l'Enna, la rete messa a segno in Coppa Italia di Serie C contro il Picerno e le prestazioni personali di livello sfoggiate contro Latina e ACR Messina, sono chiari segnali che lasciano presagire quanto Lancini possa essere l'asse portante della retroguardia rosanero. Il ventisettenne difensore è dunque candidato ad essere sempre più leader di un reparto difensivo chiamato a ribaltare le prestazioni poco esaltanti viste durante lo scorso campionato di Serie C.

A pochi giorni della sfida esterna contro il Taranto, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, il centrale di difesa del Palermo FC, Edoardo Lancini è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#siamoaquile" in onda su "TRM13", esprimendo il suo parere su alcuni singoli. Da Lucca - ex bomber rosanero - a Brunori e Soleri.

“Lucca? Gliel’ho sempre detto che è un giocatore forte. Quando giochi in una piazza come Palermo, sei una punta e all’inizio non segni non è facile. Lui è stato molto bravo a farsi trovare pronto quando all’inizio non giocava. È un giocatore di valore, ha tutto. Io gli auguro il massimo. Brunori? Mi piace molto perché è un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente in categorie superiori. A livello di gioco ci aiuta tanto. Ha bisogno di sbloccassi e poi farà bene. Soleri? Ha bisogno di fiducia, le ultime annate non sono andate bene. È un attaccante completo, ha qualità ed è veloce”