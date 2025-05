L’analisi dei portieri del Palermo 24/25: bene Audero, male Desplanches

Il rendimento dei portieri rosanero nella stagione ormai conclusa

⚽️ 19 maggio - 07:00

Il Palermo, nella stagione ormai conclusa, ha subito ben 43 reti, ma nella maggior parte dei casi a causa di errori difensivi piuttosto che per responsabilità dei portieri. Tuttavia, gli estremi difensori della formazione siciliana in alcune occasioni hanno mostrato segni di insicurezza, soprattutto Desplanches e Sirigu.

Sebastiano Desplanches: Il portiere titolare all'inizio della stagione era Gomis, ma a causa dell'infortunio subito durante la prima giornata contro il Brescia, gara terminata 1-0 per le Rondinelle, il classe 2003 ha preso il suo posto. L'ex Vicenza ha spesso evidenziato incertezze nelle uscite e una certa inesperienza, complice anche la pressione elevata. Dopo un intero girone d'andata da titolare, Alessio Dionisi a gennaio lo ha relegato in panchina in favore di Sirigu e, successivamente, dopo un errore commesso contro il Pisa, è stato sostituito da Emil Audero.

Salvatore Sirigu: Arrivato come terzo portiere e accolto come un "eroe" dopo la prima esperienza in maglia rosanero tra il 2006 e il 2011 – anni in cui conquistò i tifosi con le sue ottime prestazioni – Sirigu si è ritrovato secondo portiere dopo l'infortunio di Gomis. A gennaio, complice il rendimento incerto di Desplanches, è diventato il titolare. Contro Modena e Juve Stabia ha sfoderato prestazioni monumentali, ma dopo la sconfitta contro la Reggiana, Dionisi ha deciso di riconsegnare la porta al classe 2003.

Emil Audero: Arrivato nel mercato di riparazione, l'ex portiere della Sampdoria ha conquistato immediatamente il posto da titolare offrendo prestazioni brillanti. Unica macchia l'errore contro la Sampdoria, che consentì alla formazione blucerchiata di passare in vantaggio, poi successivamente ripresa dalla rete di Joel Pohjanpalo. Anche grazie al classe 1997 il Palermo è arrivato in zona playoff.

Alfred Gomis: Il portiere maliano arrivato dopo mesi di inattività, nonostante abbia indossato la maglia rosanero solamente in un occasione ha conquistato i tifosi del Palermo, grazie al rigore parato contro il Parma nel primo turno di Coppa Italia. Sfida vinta dai rosanero per 1-0. Purtroppo, durante la prima giornata di campionato si fa male ed è costretto a stare ai box per tutto il proseguo del torneo.

La rosa dei portieri è composta anche da Francesco Di Bartolo, arrivato dal SK Lommel, ha subito un infortunio grave anch'egli che lo ha costretto a stare ai box.