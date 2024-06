L’addio di Floriano al calcio giocato, l’ex Palermo: “Con le lacrime ti dico ciao…”

"Sono sincero, non so da quali parole partire perché ho fatto per tutta la vita il bimbo che rincorreva il pallone, ed era la mia gioia più grande. Ci sono stati momenti bellissimi come momenti veramente difficili, dove più di una volta stavo mollando, ma l’amore per te era più forte di tutto, nonostante le delusioni. Posso dirti di averti amato in ogni momento, ogni giorno, ogni singola ora. Sei stata la mia priorità in tutto, sempre! Mi hai fatto vivere in molte città di cui mi sono innamorato, mi hai fatto conoscere persone a cui sarò legato per tutta la vita, mi hai dato emozioni forti, adrenalina pura. Quanto era bello segnare, non ricordo neanche un gol in maniera lucida, perché far gol è vita, è emozionarsi in maniera folle!