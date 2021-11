La Vardera: “Tutto su biglietti e incasso. Ringrazio curva rosa per striscione”

E' stato presentato questa mattina lo spettacolo "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore", show di solidarietà con ospiti d'eccezione in programma sabato 11 dicembre

Presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", questa mattina, è stato presentato lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore". Uno show aperto al pubblico che si terrà all'interno dell' impianto di viale del Fante, sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo: gara valevole per la diciottesima di campionato del girone C di Serie C.