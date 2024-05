La Repubblica: “Tutto in una notte, la mission impossible del Palermo a Venezia”

"Tutto in una notte: la mission impossible dei rosanero a Venezia". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo a poche ore dalla semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Venezia . Il secondo di un doppio confronto che decreterà la prima finalista. Si ripartirà dall'1-0 conquistato al "Barbera" dai lagunari nella partita d'andata, con i rosanero obbligati a vincere con due gol di scarto. "Un Palermo più votato all’attacco, ma una squadra che comunque non potrà trascurare l’equilibrio. [...] La montagna da scalare è ripidissima e il Palermo parte sicuramente svantaggiato. Ma, come ha detto Mignani alla vigilia, i rosanero sono pronti a giocarsela forti anche della buona impressione lasciata nella gara di andata. Per quanto riguarda la formazione ci saranno due novità scontate", si legge.

Desplanches si è infortunato al retto femorale e non è partito, dunque, Mignani tornerà ad affidarsi a Pigliacelli. Lund è tra i convocati, ma con ogni probabilità non sarà titolare: toccherà, pertanto, a Di Mariano, "chiamato a una gara di sacrificio in fase difensiva, ma anche di spinta per quella offensiva". Un ballottaggio aperto riguarda la difesa, dove giocherà uno tra Graves e Nedelcearu. Per l'occasione, inoltre, il tecnico potrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto contro la Sampdoria, con un centrocampista in meno (Gomes) e con un tridente con Di Francesco e Insigne a supporto di Brunori. "I due esterni, rispetto ad altri sono stati impiegati di meno nelle ultime partite e sono teoricamente più freschi". O in alternativa, Mignani potrebbe scegliere lo stesso tridente contro la Samp e lasciare Di Francesco ancora in panchina, con Soleri in campo dal primo minuto. L'altra soluzione provata è il 3-4-1-2 (o 3-5-2) visto all'andata.