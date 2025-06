La Repubblica: “Palermo, quattro milioni per arrivare a Esposito ma c’è rischio asta”

Carlo Osti è al lavoro per un Palermo competitivo

⚽️ 15 giugno - 07:37

Il Palermo sta cercando un centrocampista esperto ma ancora giovane, un regista che possa diventare il fulcro del gioco di Inzaghi per più stagioni. L’identikit perfetto, secondo il direttore sportivo Carlo Osti, è quello di Salvatore Esposito, classe 2000, che compirà 25 anni a ottobre e che ha già attirato l’interesse di diversi club di Serie A e anche dall’estero.

Il club rosanero ha già fatto un primo sondaggio per Esposito, valutato intorno ai 4 milioni di euro, ma la concorrenza si fa sentire: lo Spezia, proprietario del cartellino, ha ricevuto offerte più alte, anche dal Bologna, e per il momento chiede fino a 10 milioni al Besiktas. La trattativa potrebbe però accelerare grazie all’inserimento nell’affare di altri giocatori, come Salvatore Elia o Arkadiusz Reca, entrambi monitorati dal Palermo, mentre per Aurelio lo Spezia ha già esercitato il riscatto.

Per completare la rosa degli esterni, si fa sempre più concreta la pista che porta a Darko Lazovic, 34 anni, svincolato e con tanta esperienza alle spalle, che potrebbe dare un valore aggiunto al reparto.

Se Esposito dovesse sfumare, Osti segue altre piste interessanti per il centrocampo: Lorenzo Amatucci, in prestito dalla Fiorentina alla Salernitana, Alessandro Sersanti, giovane talento della Juventus in forza alla Reggiana, e Niklas Pyyhtia, finlandese di proprietà del Bologna e attualmente al Sudtirol.

Sul fronte difensivo, il club guarda a giovani promettenti come Andrea Giorgini del Sudtirol e Alessandro Mercandalli, quest’ultimo in scadenza di contratto con il Genoa. Anche il terzino Tommaso Corazza, di proprietà del Bologna ma in prestito alla Salernitana, è tra i profili valutati.

Per quanto riguarda la porta, Osti sta cercando di riportare Emil Audero dal Como, mentre Sirigu, il cui contratto è in scadenza, ha manifestato chiaramente il desiderio di restare e contribuire al progetto Palermo.

Infine, in vista del ritiro estivo, Inzaghi dovrà decidere sul futuro di alcuni giocatori rientrati dai prestiti, tra cui Patryk Peda, Stredair Appuah, Giacomo Corona, oltre a Roberto Insigne e Francesco Di Mariano, tutti in bilico per la permanenza.