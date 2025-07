La Repubblica: “ Palermo FC, parte il ritiro ma sei giocatori restano ai box”

Ritiro al via, ma sei rosanero restano a casaÈ cominciata l’era di Filippo Inzaghi al Palermo FC, ma sei giocatori non sono partiti per il ritiro in Valle d’Aosta: fuori Saric, Di Mariano, Verre, Buttaro, Insigne e Nikolou.

Mediagol ⚽️ 13 luglio - 08:31

Il nuovo Palermo targato Filippo Inzaghi muove i primi passi in vista della stagione 2025/2026. Il tecnico, arrivato per riportare entusiasmo e ambizione in casa rosanero, ha dato il via al ritiro precampionato in Valle d’Aosta, nella suggestiva cornice del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. Tuttavia, l’inizio della preparazione è segnato da un dato importante: sei calciatori non prenderanno parte al raduno.

Si tratta di Saric, Di Mariano, Verre, Buttaro, Insigne e Nikolou. Tutti fuori per motivi differenti, ma accomunati da una prospettiva: al momento non rientrano nei piani tecnici del nuovo corso. Alcuni, come Di Mariano e Verre, sono già stati messi ufficialmente sul mercato. Il primo sarebbe in attesa di collocazione, mentre il secondo è stato offerto al Pescara. Anche Insigne, Saric e Buttaro non sembrano più centrali nel progetto rosanero e potrebbero essere coinvolti in eventuali operazioni in uscita. Più incerta la posizione di Nikolou, simbolo di un percorso ancora da definire.

Nel frattempo, Inzaghi lavora per completare l’organico, cercando risposte anche dai test atletici e dalle prime amichevoli. In questi giorni si valuteranno diversi elementi, anche quelli al momento considerati ai margini del progetto. Il ritiro servirà non solo per costruire la condizione fisica, ma anche per fare chiarezza su chi potrà restare a vestire la maglia del Palermo.