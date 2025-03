La Repubblica: “Lo stadio del Palermo per i prossimi 80 anni, 47 milioni per rinnovarlo”

Secondo La Repubblica, il piano di investimenti per il “Barbera” prevede almeno 47 milioni di euro, di cui 30 milioni per il miglioramento dello stadio e 17 milioni per l’idoneità statica dell’impianto, che il Comune non potrà sostenere. I tempi per la realizzazione sono fissati a due anni per il progetto e massimo 15 anni per completare i lavori. Con l’obiettivo di ospitare Euro 2032, il Palermo dovrà rinnovare il suo impianto per rispettare i criteri UEFA.