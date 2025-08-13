mediagol palermo La Repubblica: “La promessa del City Group “Riporteremo il Palermo ai fasti del passato”

La Repubblica: "La promessa del City Group "Riporteremo il Palermo ai fasti del passato"

La società e i tifosi incassano i complimenti del direttore operativo del Cfg, Roel De Vries “Una partita storica"
Il City Football Group ha ribadito il proprio impegno a riportare il Palermo ai fasti del passato, celebrando l’amichevole storica tra i rosanero e il Manchester City, prima volta assoluta dei Citizens in Sicilia.

Il direttore operativo Roel De Vries ha sottolineato come l’evento, inserito nei festeggiamenti per i 125 anni del club, abbia rafforzato i legami tra le due squadre e offerto benefici reciproci. L’attenzione, ha detto, non è solo sportiva: «Vogliamo essere parte attiva della comunità, soprattutto per i bambini».

Sul fronte del brand, De Vries ha evidenziato la crescita internazionale del Palermo, con iniziative come la presentazione della maglia a New York, e ha confermato piani di sviluppo globale.

Tra gli obiettivi a breve termine c’è la ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera. Il dg Giovanni Gardini ha parlato di un’infrastruttura “principe” per la città, guardando con interesse a Euro 2032 come occasione da cogliere.

Sul piano sportivo, il direttore tecnico globale Riccardo Bigon ha spiegato che la solidità del club è stata decisiva per la scelta di Pippo Inzaghi come allenatore, evidenziando anche il ruolo chiave del ds Carlo Osti, in costante contatto con la sede di Manchester.

L’obiettivo dichiarato: un Palermo competitivo, radicato nella sua comunità e pronto a riaffacciarsi sul palcoscenico che merita.

