La Repubblica: “La promessa del City Group “Riporteremo il Palermo ai fasti del passato”

Il City Football Group ha ribadito il proprio impegno a riportare il Palermo ai fasti del passato , celebrando l’amichevole storica tra i rosanero e il Manchester City , prima volta assoluta dei Citizens in Sicilia.

Il direttore operativo Roel De Vries ha sottolineato come l’evento, inserito nei festeggiamenti per i 125 anni del club, abbia rafforzato i legami tra le due squadre e offerto benefici reciproci. L’attenzione, ha detto, non è solo sportiva: «Vogliamo essere parte attiva della comunità, soprattutto per i bambini».