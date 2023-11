La Repubblica: “Il Palermo si sveglia tardi. Ora i rosa non possono più sbagliare”

"Il Palermo si sveglia tardi, regala un tempo alla Samp e becca il secondo ko di fila". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo", che punta i riflettori sulla sconfitta rimediata dalla squadra di Eugenio Corini sul campo della Sampdoria . "Piove sul Palermo che a Genova si sveglia tardi e non riesce a evitare la seconda sconfitta di fila". Si tratta del secondo ko di fila, il primo in trasferta, dopo il successo conquistato lo scorso weekend dal Lecco al "Renzo Barbera". Un punto in tre partite che relega Brunori e compagni momentaneamente al quinto posto, in attesa del recupero contro il Brescia .

Un primo tempo in cui il Palermo"sembra un pugile alle corde che prende schiaffoni dall’avversario". Poi, nella ripresa i cambi hanno dato "una verve diversa alla squadra. [...] Per tutta la ripresa è un Palermo che tiene la Sampdoria nella propria metà campo. Rischia qualcosa in contropiede, ma è sicuramente più pericoloso - e non poteva essere altrimenti - di quanto qui visto nella prima parte della gara". Con il giovane portiere Stankovic che riesce a salvare il risultato con due parate decisive "mentre su Marassi cade copiosa la pioggia. Come cade sui rosa che non possono più permettersi di sbagliare", conclude il noto quotidiano.