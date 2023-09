La Repubblica: “Il Palermo replica, tris anche al Barbera. Partita senza storia”

Il noto quotidiano applaude anche la Feralpisalò, entrata in campo con una maglia che omaggia Falcone e Borsellino.

"All’ingresso in campo la partita l’ha vinta la Feralpisalò. La squadra lombarda si è presentata con una maglia sulla quale era raffigurata la ormai famosa di Toni Gentile con il sorriso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi, quando l’arbitro ha fischiato l’inizio e si è giocato a calcio, il Palermo ha dominato. Anche più di quanto non possa dire i1 3 a 0 finale. Sì, perché la partita è stata praticamente senza storia e i rosa non hanno avuto alcun problema a controllarla creando una quantità industriale di occasioni da rete", si legge.