La Repubblica: “I playoff del Palermo passano anche dalle sfide tra le altre”

"Sei partite in 5 settimane da padroni del proprio destino, che significa vincere e totalizzare non meno di 11 punti. Con un piccolo aiuto dal calendario delle altre squadre", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sul calendario di Serie B .

Dopo il pareggio contro il Cosenza Brunori e compagni non possono più permettersi passi falsi se vogliono staccare un pass per i prossimi playoff del torneo cadetto. Con il Palermo a tre punti dall'ottavo posto è plausibile fare alcuni calcoli. "Se la quota 56 punti pronosticata da Corini per l’ottavo posto si rivelasse corretta, il Palermo ( 42 punti) dovrebbe vincere 4 partite e pareggiarne una, concedendosi una sconfitta", si legge. Un trend di certo impegnativo ma non impossibile da conseguire. Si tratterebbe di vincere le tre partite in casa contro Benevento, Spal e Brescia e fare 4 punti nelle tre trasferte contro Venezia, Como e Cagliari.