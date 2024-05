La Repubblica: “Brunori vs Pohjanpalo, la sfida del gol per coltivare un sogno”

Una sfida, quella tra Palermo e Venezia, "per il futuro, ma anche dal sapore di passato per una storia che si è intrecciata in diverse occasioni".

Mediagol ⚽️ 19 maggio - 10:08

"Brunori e Pohjanpalo, bomber contro: la sfida del gol per coltivare un sogno". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul doppio confronto tra Palermo e Venezia. Lunedì 20 maggio è in programma la semifinale d'andata dei playoff di Serie B in scena allo Stadio "Renzo Barbera", mentre il ritorno si giocherà venerdì 24 maggio al "Penzo". Un ennesimo "scontro verità" per i rosanero dopo la vittoria conquistata due giorni fa fra le mura amiche contro la Sampdoria. "L'importante è non fermarsi mai ma proseguire sulle ali dell'entusiasmo e sulla rotta tracciata dall’ultimo trionfo che ha ingrandito le speranze e confermato le ambizioni di un gruppo tutt’ora proiettato verso un miracolo sportivo chiamato A", si legge.

I lagunari, che hanno perso la Serie A diretta nell'ultima giornata della regular season alla luce della sconfitta sul campo dello Spezia, hanno il favore dei due risultati su tre. Al termine del doppio confronto, infatti, passerebbero in finale anche in caso di pareggio per la miglior posizione di classifica conquistata. Le due compagini si affronteranno per la terza volta in questa annata. A settembre la vittoria per 3-1 ottenuta al "Penzo" firmata Matteo Brunori, nel girone di ritorno il successo per 3-0 del Venezia al "Barbera", impreziosito dalla doppietta di Pohjanpalo.

"Si rinnova così la sfida tra bomber". Da una parte l'italo-brasiliano che ha chiuso a quota 17 gol ed è sul podio dei realizzatori all-time del Palermo, dall'altra il capocannoniere della Serie B"che sembra inarrestabile": 22 gol e 4 assist, "da temere anche perché in coppia col pericoloso Gytkjaer (11 reti)". Inoltre, tornerà da avversario in Sicilia anche lo straniero con più presenze fra tutti (147): Mato Jajalo. Una sfida "per il futuro, ma anche dal sapore di passato per una storia che si è intrecciata in diverse occasioni". A partire dall'arrivo di Maurizio Zamparini che, dopo aver lasciato la carica di presidente del Venezia, in una notte - dopo la mancata approvazione di un nuovo stadio in Laguna - ha comprato il Palermo da Sensi. "Altri tempi, altre storie. Da lì, però, sarebbe iniziata una nuova avventura targata Palermo ed è suggestivo pensare che potrebbe presto cominciarne un’altra", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.