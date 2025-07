La Repubblica: “Augello primo colpo, il Palermo ha trovato il suo uomo degli assist”

Il terzino che si ispira a Maldini ha firmato un contratto pluriennale. Attesa per Palumbo ed Elia che lo Spezia non lo convoca per il ritiro

Il primo colpo del mercato estivo del Palermo ha un nome e cognome: Tommaso Augello . È lui il nuovo padrone della fascia sinistra rosanero, chiamato a raccogliere l’eredità di Lund e a offrire esperienza, tecnica e cross precisi. Arriva da svincolato dopo l’ultima stagione al Cagliari , dove si è messo in evidenza con ben 7 assist , il migliore in squadra per passaggi decisivi.

Ma il mercato del Palermo non si ferma qui. In porta si attende di valutare le condizioni di Gomis, reduce da un infortunio, mentre continua la trattativa per Jacopo Palumbo, che però si complica per la resistenza di Saric ad accettare il trasferimento al Modena. Intanto, sulla fascia opposta a Augello, potrebbe presto arrivare Salvatore Elia: lo Spezia non lo ha convocato per il ritiro, segnale che il giocatore ha ormai scelto Palermo come prossima destinazione.