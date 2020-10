La Grotteria-Mediagol: “Io, il Palermo di Mutti e quel gol al Catania. Un mio ritorno? Rispondo così”

In Sicilia ha vissuto gli anni d’oro della sua carriera.

Stiamo parlando di Cristian La Grotteria. Tra i protagonisti indiscussi della promozione in Serie B conquistata ben diciannove anni fa, l’ex calciatore argentino è stato un vero e proprio idolo incontrastato della “Favorita”, prima ancora che lo stadio venisse intitolato a Renzo Barbera. In cadetteria, con la maglia del Palermo, il classe 1974 ha disputato una stagione strepitosa con l’amico ed ex compagno di squadra Davide Bombardini. E con Bortolo Mutti in panchina ha siglato gol di pregevolissima fattura: indimenticabile quello messo a segno in occasione del derby contro il Catania. Momenti che ancora oggi l’attuale responsabile del settore giovanile del Cittadella, ricorda con grande orgoglio.

“A Palermo ho fatto tre anni importanti, abbiamo vinto il campionato all’ultimo respiro: sono cose che ti restano nella mente e nel cuore per sempre. La mia Serie C? Quel torneo era molto più difficile di quello attuale, le società costruivano squadre di grande livello con tanti giocatori forti. Ora, con le nuove regole sui giovani e sugli stipendi, qualcosa è cambiato. Questo resta però un torneo complicato. La ricetta per vincere la Serie C? Un gruppo compatto: quando si deve portare a casa un risultato lo si deve fare in qualsiasi modo. Durante gli allenamenti litigavamo spesso, ma la domenica erano guai se qualcuno toccava un compagno. Questo crea un’alchimia tra i giocatori che ti porta lontano. Gli argentini nel Palermo? Dybala è magia pura e può inventare qualsiasi cosa, a volte sparisce dalla partita ma dimostra di poter risolverla in un istante. Non dimentichiamoci di Javier Pastore, da Palermo sono passati dei giocatori davvero forti e per questo i tifosi si aspettano sempre tanto dalla squadra. Bisogna però capire i momenti e le categorie, bisogna venir fuori al più presto possibile dalla Serie C facendo squadra tutti insieme”, ha dichiarato La Grotteria, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it.

IL PALERMO DI MUTTI – “Quel Palermo ha fatto molto bene, poi all’ultimo abbiamo un po’ mollato. La cosa importante era raggiungere la salvezza. All’inizio il mister non mi faceva giocare, poi entrai ad Empoli e da lì trovai maggiore spazio. In quell’occasione misi a segno due reti. Il gol che mi rimasto impresso è quello contro il Catania in un ‘Barbera’ pienissimo. Tutti vorrebbero segnare in un derby e farlo a Palermo è stato davvero emozionante. Ricordo che eravamo tutti sul pezzo e concentrati, questo è il gol del cuore. Se dovessi invece ricordare due realizzazioni dal punto di vista tecnico andrei a prendere quelle contro Siena ed Empoli”.

EX COMPAGNI – “Zauli e Di Donato? Mi aspettavo che sarebbero diventati allenatori. Lamberto è un palato fino e ama il bel gioco. Ha faticato all’inizio però adesso è in una grande società e sta facendo bene. Daniele spero possa trovare un’altra sistemazione perché è davvero competente, ha sempre dimostrato di avere le idee e di metterci il cuore in ogni cosa. Se sento ancora i miei ex compagni? Direi che è più facile incontrarsi nei vari campi, alla fine trovi sempre qualcuno che conosci”.

IL RITORNO – “Ritorno al Palermo come dirigente? Sono affezionato alla società, ma non c’è mai stata la possibilità. Il Palermo ha dei dirigenti all’altezza e non ho mai avuto dei contatti, mi godo il presente. Mi auguro che il Palermo faccia bene e stesso discorso vale per il Cittadella, sto facendo una gavetta importante. Qui bisogna fare il meglio con il minimo, non è facile trovare ragazzi giovani di talento visto che ci sono diverse società importanti qui intorno. Ho avuto la fortuna di conoscere Marchetti qualche anno fa. Prima di farmi lavorare con lui mi ha studiato e mi ha voluto conoscere a 360 gradi. Dopo due anni mi ha avanzato la proposta di andare a lavorare insieme a lui. Lavorare con lui è come andare all’università, impari sempre qualcosa. Lo cercano squadre che militano anche in Serie A, ma lui è troppo riconoscente e non vuole andare via”, sono state le sue parole.