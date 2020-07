La Grotteria: “A Palermo ricordi fantastici, ho un consiglio per i rosanero. Santana? Vi dico la mia”

“L’ultima volta che Palermo ha calcato il palcoscenico della Serie C, l’estate fu segnata dai colpi di mercato, necessari per costruire la corazzata che poi riuscì ad ottenere (seppur all’ultimo respiro) la promozione in B”,

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Tra i protagonisti indiscussi di quel periodo d’oro Cristian La Grotteria, idolo della «Favorita», prima ancora che lo stadio venisse intitolato a Renzo Barbera. Momenti che ancora oggi l’ex attaccante rosanero ricorda con grande orgoglio e compiacenza: «Direi che il campionato che abbiamo vinto mi porta alla mente dei bei ricordi, ma è bello vedere che dopo il fallimento il Palermo sia stato in grado di tornare tra i professionisti dopo un solo anno. Già questo è un grande passo. Poi il resto si vedrà, organizzandosi e ritrovando entusiasmo, come sempre c’è stato in piazza come Palermo. Sono convinto che lo rivedremo presto in altre categorie».

Palermo in Serie C, La Grotteria: “Il primo passo è stato fatto, bentornati tra i professionisti”

Il Palermo targato Hera Hora si appresta a vivere una stagione intensa in Serie C, La Grotteria ha un consiglio: «La Serie C è un campionato difficilissimo, ma lo si è visto già in questi play-off. Penso a Bari, Ternana e Carpi che sono rimaste fuori e dovranno ripartire da questa categoria. Bisognerà vedere il budget che la società metterà a disposizione, la squadra che verrà costruita per questo campionato e da lì si capirà se il Palermo è pronto per centrare il doppio salto».

Chiosa finale sul capitano rosanero, Mario Alberto Santana: «Oltre ad essere una bravissima persona, Mario tiene tantissimo a Palermo. La sua carriera è partita da qui e anche se ha girato un po’ tra Italia ed estero, riportare il Palermo tra i professionisti era il suo obiettivo. Ce l’ha fatta e mi auguro che quest’anno possa giocare ancora per dimostrare tutto il suo valore. Soprattutto dopo il gol che ha fatto col Licata, quel pallonetto… mamma mia. Lui è fortunato che può raggiungere questo obiettivo, non sarebbe niente male entrare nella storia della società segnando in tutte le categorie. Se penso che io ho segnato solo in B e in C… avessi aspettato un anno, forse sarei riuscito a segnare anche in Serie A».

