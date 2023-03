La Gazzetta dello Sport: “Se il Palermo vuole i playoff deve cambiare marcia”

"Cittadella-Palermo, gol e nervi. Maistrello e Di Mariano show". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Tombolato". Sei gol, tre espulsioni, due rigori ed un punto per parte. "Per la serie 'tutti contenti, nessuno felice'. Il pubblico si è divertito, soprattutto i 1335 tifosi siciliani al Tombolato, ma se è vero che gli attacchi fanno vendere i biglietti, è altrettanto vero che sono le difese a raggiungere gli obiettivi. [...] Errori tecnici a iosa, aggressioni senza respiro, ritmi frenetici, nervosismo in panchina. Per i professionisti dalla psiche umana al Tombolato c’è stato di tutto", l'analisi della Rosea.

Sotto di due gol, il Palermo ha reagito, segnando anche il gol del 2-3 nel secondo tempo. "Di Mariano, l’uomo in più di Corini in questo periodo, si è confermato bestia nera del Cittadella. Doppiett aper lui e sono 6 contro i veneti in carriera", si legge. Nel mezzo, "la quattordicesima meraviglia di Brunori". Il bomber italo-brasiliano, che ha interrotto il digiuno da gol, ha poi dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo a causa di un risentimento all'adduttore "che non fa ben sperare per il Modena". "Se questo Palermo vuole arrivare ai playoff deve cambiare marcia. Cinque punti nelle ultime sei sono decisamente pochi per sognare in grande. Anche se il Parma dista appena due punti", conclude il noto quotidiano.