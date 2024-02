La Gazzetta dello Sport: “Palermo, il salto di qualità. Ranocchia uomo in più”

Il noto quotidiano punta i riflettori sulla prestazione offerta dal neo-acquisto del Palermo: "Corsa, qualità e gol per la squadra di Corini".

"Palermo, il salto di qualità". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero e sulla prestazione offerta dal neo-acquisto Filippo Ranocchia contro il Bari. "Ranocchia uomo in più: corsa qualità e gol per la squadra di Corini". Approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione invernale di calciomercato a titolo definitivo dalla Juventus, dopo sei mesi in prestito in Serie A all'Empoli, il centrocampista classe 2001 ha dimostrato sin da subito di avere qualità importanti per la categoria. Venerdì sera, il primo gol in maglia rosanero ("una conclusione di rara bellezza") e la standing ovation nel momento del cambio.

"La vittoria sul Bari ha certificato, fugando eventuali dubbi, l’importanza del suo acquisto e la specificità del suo peso a livello tattico. Sono bastate due partite all’ex Empoli per spostare l’equilibrio, per alzare il livello qualitativo, per dare un nuovo senso alla manovra offensiva di Corini", si legge. "L'uomo dalla triplice veste": a volte mezzala, a volte playmaker, altre volte rifinitore tra le linee. Un vero e proprio tuttocampista. "Il Palermo potrebbe avere trovato il suo SuperPippo. [...] Perché oltre alle qualità, c’è anche una corsa che in questo momento è sopra la media del resto della squadra, c’è la gamba e la progressione, tre aspetti che spostano l’ago della bilancia favore dei rosanero", scrive la Rosea.

Con lui in campo, dunque, lo stesso Corini può passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Un'evoluzione "che cercava da tempo ma non era riuscito a trovare". Ed i tifosi lo hanno già "eletto beniamino". Intanto, il Palermo - alla costante ricerca di vittorie - "potrebbe avere trovato in Ranocchia lo strumento per innescarla. Sfruttare le sue doti tecniche e la sua esuberanza fisica è un dovere per una squadra che può ambire ancora alla promozione diretta", conclude il noto quotidiano.

