La Gazzetta dello Sport: “Palermo con Mignani solo se va in A. Zanetti o Inzaghi…”

"Palermo con Mignani solo se va in Serie A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul futuro del tecnico originario di Genova, approdato sulla panchina rosanero dopo la scelta da parte della dirigenza di sollevare dall'incarico Eugenio Corini a sette giornata dalla fine della regular season. Sono tre i punti conquistati in cinque partite da Michele Mignani , gli stessi delle ultime cinque con Corini . "La crisi che non finisce, un ritiro indetto all’indomani della sconfitta di La Spezia per scuotere una squadra che non ha beneficiato della cura Mignani", si legge.

Il Palermo, dunque, prova a trovare la svolta in vista della gara contro l'Ascoli, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" per blindare il sesto posto in classifica. "C’è un presente da scrivere, ma anche sul futuro si registrano movimenti. Perché in società sono iniziati i primi giri d’orizzonte per la panchina della prossima stagione. Al netto dell’altro anno di contratto di Mignani e di quello che potrà accadere ai playoff, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Appare chiaro come l’ex tecnico del Bari abbia una sola fiche per prolungare la sua avventura a Palermo: la promozione agli spareggi. Ma potrebbe non bastare. Non si spiegherebbero le esplorazioni con alcuni tecnici".