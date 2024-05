La Gazzetta dello Sport: “Occasione Palermo. La Samp di Pirlo costretta a vincere”

"Occasione Palermo. La Samp di Pirlo costretta a vincere". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul turno preliminare dei playoff di Serie B in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Sampdoria. Una gara secca, con i rosanero che possono contare su due risultati su tre per staccare il pass per la semifinale contro il Venezia. "Tutto in una notte, tra una big delusa, il Palermo e un’altra che arriva di slancio, la Samp (obbligata a vincere). [...] Nel confronto tra Mignani e Pirlo, ci sono due storie diverse accomunate dal senso di riscatto: per il tecnico rosanero dopo la beffa nella finale persa la scorsa stagione col Bari, per il campione del mondo, dopo un campionato tutto in salita, un traguardo raggiunto solo in extremis", si legge.