Sampdoria, Kasami: “Vincere fondamentale per crescere. Palermo, squadra fortissima”

"Una partita importante per il gruppo, era fondamentale vincere. Solo così possiamo crescere. Sono arrivato senza preparazione ed è stata dura per me e non sono ancora dove voglio essere. Una vittoria del genere serviva all'ambiente ma anche a noi ragazzi in questa settimana difficile. Può essere un punto di partenza per noi e dobbiamo cercare di vincere la prossima. Mancava un po' di confidenza ma è normale dopo un momento delicato. Questa vittoria darà tanta fiducia all'ambiente ed anche al mister. Oggi abbiamo vinto contro una squadra fortissima che lotta per i piani alti ma noi siamo la Sampdoria. Questo è un campionato difficile e tutte le partite le dobbiamo affrontare come oggi".