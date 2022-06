Juventus, riflettori su Brunori: sondaggio del Frosinone per il bomber del Palermo

Interesse dalla Serie B per Matteo Brunori, bomber e trascinatore del Palermo di Silvio Baldini, Frosinone ma non solo...

Il calciatore italobrasiliano è in prestito secco al Palermo e la Juventus detiene proprietà del cartellino, chiaramente il rendimento e la vena realizzativa di Brunori stanno destando l’attenzione di vari club che militano attualmente in categoria superiore. In particolare club come Cagliari, Perugia e Cremonese che starebbero vagliando il suo profilo per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Frosinone avrebbe effettuato un sondaggio interlocutorio con la Juventus per il cartellino del bomber rosanero.