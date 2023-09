Juventus Next Gen, ecco Damiani: “Pronto e motivato per questa nuova sfida”

Le dichiarazioni di Samuele Damiani, nuovo centrocampista della Juventus Next Gen, prelevato dal Palermo in prestito secco

Samuele Damiani ha lasciato Palermo ed il Palermo. Il duttile centrocampista classe 1998 è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Interno votato all'impostazione, all'occorrenza intermedio di palleggio, l’ex Empoli è un centrocampista moderno e piuttosto completo nello svolgimento delle due fasi. Passo cadenzato e buona tecnica individuale, ma anche capacità in pressione sulla sfera e sagacia tattica nelle letture difensive. Damiani, questa estate, si è certamente contraddistinto per professionalità, abnegazione ed impegno, nonostante il probabile addio. Spirito ed atteggiamento costruttivo, piena disponibilità ad interpretare, per esigenze collettive, più ruoli nel corso di partitelle in famiglia, esercitazioni, test amichevoli.