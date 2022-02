Juve Stabia, Sottili: “Palermo? Gara spettacolare, ma complicata per entrambe”

Le parole del tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, alla vigilia della sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

Domani alle ore 17:30, allo Stadio"Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo il deludente pareggio ottenuto al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso . Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico delle Vespe Stefano Sottili ha parlato in conferenza stampa per fare il punto in casa gialloblù.

"Eusepi è il nostro terminale, ma non è solo un finalizzatore perchè aiuta anche la squadra a giocare bene nella fase di non possesso. Questo diventa fondamentale sempre, poi se riuscisse a far gol in ogni partita saremmo felicissimi. Per passato, per tradizione per strutture. È una gran bella partita e lo sarà sia sugli spalti che sul campo che vedrà due squadre che proveranno a vincere. E di questo ne traggono beneficio gli spettatori. Mi aspetto una bella gara, seppur complicata per entrambi. Gruppo compatto? È una delle componenti fondamentali per cui si riesca a dare sempre il massimo. Quando c’è anche un coinvolgimento emotivo e quando le persone lavorano bene insieme. È un aspetto fondamentale, non solo in tutte le squadre di calcio".