Juve Stabia-Palermo, verso la sfida del “Menti”: i precedenti parlano rosanero

Il Palermo si proietta alla sfida contro la Juve Stabia di lunedì sera. I rosanero arrivano al match contro le “Vespe” dopo la vittoria ottenuta in settimana per 3-1 sul Campobasso, tre punti anche per i gialloblu che...

⚽️

Il Palermo si proietta alla sfida contro la Juve Stabia di lunedì sera. I rosanero arrivano al match contro le "Vespe" dopo la vittoria ottenuta in settimana per 3-1 sul Campobasso, tre punti anche per i gialloblu che nell'ultimo turno hanno superato 1-0 il Latina in trasferta. Quello del "Menti" sarà un crocevia importante per entrambe le compagini: se il Palermo cerca il primo acuto in trasferta, la Juve Stabia non ha mai vinto tra le mura amiche e addirittura non è mai andata in rete.

Sono diversi i precedenti tra le due squadre che nella scorsa stagione si sono affrontati addirittura in tre occasioni: due volte in campionato e una nella fase playoff. Nelle due gare disputate al "Menti" nel campionato 2020/21 il Palermo è uscito in entrambe le occasioni vincente. In campionato, il 12 novembre 2020, i rosanero ebbero la meglio grazie alle reti messe a segno da Saraniti al 5' con un perfetto colpo di testa e da Floriano al 73' con un preciso tiro a giro; per i gialloblu a segno Mastalli al 96'.

Nella sfida playoff i rosanero si imposero invece per 2-0 grazie al colpo di testa di Valente su cross di Kanoute, il raddoppio portò la firma di Saraniti che insaccò con un colpo di testa ravvicinato su cross di Valente dalla fascia mancina.