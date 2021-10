Juve Stabia-Palermo, pareggio a reti bianche al “Menti”: l’analisi di Filippi

Allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia il Palermo non va oltre lo 0-0: l'analisi di mister Giacomo Filippi

Zero a zero. È questo il risultato finale maturato ieri sera allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia nella sfida contro gli uomini di Walter Novellino, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Al termine di un match spigoloso, tattico e molto fisico ma con poche occasioni da rete, il Palermo di mister Giacomo Filippi conquista un punto importante, mostrando compattezza e gagliardia, pur senza brillare sul piano del gioco.