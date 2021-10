Juve Stabia-Palermo, Marconi e Perrotta promossi: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi: "Silipo è troppo individualista", scrive il "Giornale di Sicilia"

La vittoria in trasferta non arriva. Dopo il successo contro il Campobasso, De Rose e compagni sono tornati in campo ieri sera. Un pareggio a reti bianche contro la Juve Stabia; un punto conquistato con carattere e ardore agonistico, con i rosanero che non hanno particolarmente brillano sul piano del gioco. Un Palermo a due facce: primo tempo convincente, nella ripresa quasi nessun tiro in porta. Salva il risultato nel finale Alberto Pelagotti con una vera e propria prodezza.