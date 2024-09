Juve Stabia-Palermo, info settore ospiti: solo 300 biglietti per i tifosi rosanero

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo. Sabato 14 settembre, alle ore 15:00 allo Stadio "Menti", la squadra di Alessio Dionisi affronterà la compagine guidata da Guido Pagliuca nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la preparazione del Palermo, che ha l'obiettivo di ottenere il suo secondo successo in campionato. Brunori e compagni hanno lavorato sulla fase offensiva e sulle palle inattive durante l’allenamento a Torretta, "mentre i tifosi rosanero potranno acquistare solo 300 biglietti per il settore ospiti dello stadio Menti, riservati ai residenti della provincia di Palermo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il costo del biglietto è di 15 euro più 2 euro di prevendita. "La partita vedrà un’atmosfera carica di entusiasmo a Castellammare, con la Juve Stabia imbattuta e in testa alla classifica, pronta per il suo esordio stagionale in casa, previsto con il tutto esaurito. Tuttavia, il Palermo di Dionisi, determinato a recuperare i punti persi nelle gare precedenti, è intenzionato a spegnere la festa dei padroni di casa", conclude il noto quotidiano.