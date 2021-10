Juve Stabia-Palermo, i rosanero per la svolta: serve invertire il trend in trasferta

Il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi si proietta alla sfida di lunedì sera sul campo della Juve Stabia di Walter Novellino

Il Palermo si prepara all'ostica trasferta di lunedì sera contro la Juve Stabia di Walter Novellino. Diventa quasi un obbligo provare a cambiare rotta lontano dal "Barbera" invertendo quel trend che vede i rosanero subire reti dall'inizio della stagione. La gara in quel di Castellammare non sarà di certo semplice, soprattutto se si considera che i padroni di casa non sono ancora andati in gol tra le mura amiche almeno in campionato. Due 0-0 di fila per i gialloblu contro Avellino e Campobasso, nell'ultimo turno è invece arrivata la vittoria in casa del Latina. Se in casa Palermo l'attacco sembra essersi sbloccato, adesso l'attenzione principale si concentrerà sulla retroguardia che nelle ultime uscite non è stato del tutto perfetta per usare un eufemismo. I Rosa lontano da casa, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', sono quarti per gol incassati (5) e sono davanti solo a Potenza, Campobasso e ACR Messina.