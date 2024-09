Juve Stabia-Palermo, GdS: “C’è Segre. Insigne e Brunori in panchina?”. Le ultime

Le possibili scelte del tecnico rosanero per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Menti".

Mediagol ⚽️ 13 settembre - 10:47

"La risalita in classifica del Palermo è un percorso lungo e pieno di ostacoli, e per farlo bisogna iniziare a vincere subito. La trasferta a Castellammare di Stabia, nonostante sia solo la quinta giornata di campionato, rappresenta già uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Juve Stabia e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Menti".

Dionisi, dunque, al netto degli infortuni che hanno colpito diversi giocatori importanti, dovrà trovare il giusto equilibrio per affrontare la capolista. Uno dei punti fermi è Desplanches, reduce da due ottime prestazioni con l’Italia Under 21, in particolare contro la Norvegia. La sua posizione tra i pali è salda. In difesa, Dionisi dovrebbe confermare la coppia di centrali Ceccaroni e Nikolaou, entrambi mancini. Sulle fasce, restano da valutare le condizioni di Diakité e Lund, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali solo nellee ultime ore, dopo lunghi viaggi, e uno dei due (con ogni probabilità Lund) potrebbe essere sostituito da Pierozzi.

A centrocampo, il terzetto dovrebbe essere composto da Segre, Gomes e Ranocchia, con Blin che dovrebbe partire dalla panchina. "Saric, che dovrebbe tornare in gruppo all’inizio della prossima settimana, non sarà disponibile per questa partita, mentre per Appuah, Baniya e Verre i tempi di recupero si preannunciano più lunghi", si legge. "In attacco, Dionisi sembra orientato a fare i maggiori cambiamenti". Nonostante l'ottima prova (ed il gol) di Di Mariano contro il Cosenza, l'unico sicuro del posto è Di Francesco. "Le decisioni più importanti per Dionisi riguardano due posizioni chiave. La prima è sulla fascia destra, dove Le Douaron è pronto a prendere il posto di Insigne. [...] Lseconda questione riguarda il centro dell’attacco, dove si potrebbe ripetere quanto visto a Cremona, con Henry che potrebbe partire titolare al posto di Brunori", conclude il noto quotidiano.