Juve Stabia-Palermo: Filippi si affida ai millennials. E Brunori cerca il primo tris

Le ultime in vista della sfida Juve Stabia-Palermo, in programma lunedì sera allo Stadio "Romeo Menti": fiducia alla linea verde

I dubbi dell'allenatore originario di Partinico alla vigilia del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C, non coinvolgerebbero nessuno dei tre giovani talenti, né la presenza dal primo minuto di Matteo Brunori. Dopo essersi sbloccato contro il Monterosi Tuscia ed aver firmato il 3-1 contro il Campobasso, l'attaccante italo-brasiliano a Castellammare di Stabia cercherà la terza rete di fila. E sarebbe la prima volta tra i professionisti. Brunori, infatti, non è mai riuscito a segnare per tre gare consecutive, nemmeno con la maglia dell'Arezzo con la quale ha siglato 17 gol in 40 partite.