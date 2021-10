Juve Stabia-Palermo, è tabù trasferta: Filippi a caccia del primo successo esterno

La formazione di Giacomo Filippi è chiamata a collezionare i primi tre punti esterni del suo campionato sul campo della Juve Stabia

"C’è da sfatare un tabù che dura da quel blitz sul campo delle «vespe». Il Palermo non vince in trasferta dal 19 maggio, ovvero da più di quattro mesi, quando ribaltò il fattore campo nei play-off contro la Juve Stabia". Così l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia' che punta i riflettori sul digiuno di vittorie esterne del Palermo di Giacomo Filippi , chiamato a cambiare marcia dalla prossima sfida lontano da casa contro la Juve Stabia . Un Palermo dalla doppia faccia, specialmente se si considera la mole di occasioni create e sfruttate tra le mura amiche del 'Renzo Barbera' e l'atteggiamento poco propositivo, sprecone e compassato dei rosa sui rettangoli verdi avversari.

I rosanero non portano a casa una vittoria esterna proprio dalla sfida play-off di qualche mese fa, rivelatasi un trionfo grazie alle reti di Valente e Saraniti. Le due compagni arrivano a questa sfida in condizioni diverse, il Palermo non trova il successo esterno da ben quattro gare consecutive. La formazione siciliana ha bisogno di una svolta lontano da casa per recuperare i punti persi in queste prime giornate del campionato di Serie C.