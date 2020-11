Juve Stabia, Padalino: “Vietato sbagliare, contro il Palermo prova di spessore”. E sugli indisponibili…

E’ tutto pronto per Juve Stabia e Palermo.

Archiviato il ko contro il Bari, la Juve Stabia è pronta a tornare in campo per affrontare il Palermo di Roberto Boscaglia. Un avversario ostico che le “Vespe” ospiteranno nella giornata di domani al “Menti”. I rosanero infatti, nonostante le paradossali circostanze in cui hanno dovuto disputare il derby di Sicilia, sono comunque riusciti a conquistare un prezioso punto contro il Catania sfoderando una prestazione importante tra le mura del “Renzo Barbera”. Lo sa bene il tecnico della Juve Stabia Pasquale Padalino che, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha invitato i suoi a tenere alta l’attenzione.

“Lia sta ricominciando ad allenarsi con il gruppo. Saranno out Troest, Golfo e Cernigoi per la partita di domani. Il Palermo ha sfoggiato una grande prestazione contro il Catania. Nonostante le difficoltà hanno conquistato un punto meritato. Dobbiamo andare oltre le nostre possibilità per far bene in questo campionato. Abbiamo già incontrato squadre importanti finora, domani è un ulteriore prova di spessore. Da parte nostra ci sarà massima attenzione, cercheremo di sbagliare il meno possibile, soprattutto sotto porta.