Italian Sport Award 2021: Miglior Calciatore Girone C, premiato l’ex Palermo Lucca

L'ex attaccante del Palermo Lorenzo Lucca è stato premiato come "Miglior Calciatore Girone C dell'anno" al Gran Galà del Calcio

Ieri, lunedì 13 dicembre, presso l'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, sono stati assegnati gli Italian Sports Awards 2021, nel corso del Gran Galà del Calcio. Tra i premiati anche Lorenzo Lucca. La parabola ascendente del bomber originario di Moncalieri non è certamente passata inosservata. Protagonista in Serie B con il Pisa, attuale capolista del torneo cadetto, il classe 2000 ha metabolizzato nel migliore dei modi il salto di categoria dopo una stagione brillante in Serie C con la maglia del Palermo, con la quale ha messo a segno tredici reti. Tra i profili di prospettiva più in auge ed apprezzato del nostro movimento calcistico, già nel giro della Nazionale Under 21, l'ex attaccante rosanero ha ricevuto il premio "Miglior Calciatore Girone C dell'anno". D'altra parte, Lucca - nel corso della scorsa stagione - ha significativamente spostato gli equilibri sul rettangolo verde, a suon di gol e prestazioni di livello, in seno alla compagine guidata da Boscaglia prima e Filippi poi. Prima della cessione a titolo definitivo al Pisa durante la sessione estiva di calciomercato.