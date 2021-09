Italia Under21, Lucca: “La prima volta, che emozione”. Così l’ex Palermo su Instagram

Lorenzo Lucca ha fatto il proprio esordio in Azzurro nel pomeriggio di ieri

"La prima volta... che emozione". Così Lorenzo Lucca attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram. L'ex attaccante del Palermo ha esordito con la Nazionale italiana Under21 nel match contro il Montenegro valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il classe 2000 oggi in forza al Pisa in Serie B è entrato al 68’ rilevando il compagno di squadra, Lorenzo Colombo.