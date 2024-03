Italia U21, Nunziata elogia Desplanches: “Si è sempre presentato bene”

"Abbiamo due partite fondamentali in casa per il nostro cammino, dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica. Tra l'altro, in questa finestra le nostre avversarie dirette giocheranno una partita e non due, per questo dobbiamo cercare di offrire due grandi prestazioni per poterle tramutare in due risultati positivi". Lo ha detto Carmine Nunziata alla vigilia della sfida contro la Lettonia U21, in programma alle ore 18:15 allo Stadio "Dino Manuzzi" di Cesena. Gara che vedrà ancora una volta protagonista il portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches, che nelle ultime cinque partite con l'Italia U21 - al comando del Gruppo A con undici punti - non ha saltato neanche un minuto, mentre non ha ancora esordito con la maglia rosanero.