Italia U21, Desplanches subisce il suo primo gol dopo quattro gare a porta inviolata

Prima rete incassata per il portiere del Palermo in questa fase delle qualificazioni agli Europei Under-21 nel corso di Irlanda-Italia. All'intervallo il risultato è di 1-1.

Il portiere del Palermo , Sebastiano Desplanches , ha appena incassato il suo primo gol da quando indossa la maglia della Nazionale Under-21. L'estremo difensore azzurrino è sceso in campo quattro volte in questa fase delle qualificazioni agli Europei di categoria, contro Norvegia, Lettonia, Turchia e San Marino, mantenendo sempre la clean sheet.

Nel corso del match tutt'ora in corso tra Irlanda ed Italia, Desplanches ha subìto il vantaggio dei padroni di casa allo stadio Turner's Cross di Cork. Armstrong dal fondo ha messo in mezzo il pallone per Curtis che, seppur svirgolando la sfera, è riuscito a servire involontariamente l'assist per Phillips che ha trafitto dunque il portiere rosanero al 31'.