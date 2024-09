Italia-San Marino U21 7-0: porta inviolata per Desplanches, martedì c’è la Norvegia

Sette gol e tre punti. A Latina, davanti a oltre 3.000 spettatori, l'Italia Under 21 ha battuto il San Marino con lo stesso risultato maturato in occasione della gara d'andata, riprendendo il suo cammino nelle qualificazioni alla fase finale dell'Europeo. Un successo che dà forza e morale agli Azzurrini in vista di un doppio impegno decisivo: martedì 10 alle 18:30 a Stavanger contro la Norvegia (vittoriosa 1-0 in Lettonia), successivamente quello di martedì 15 ottobre a Trieste contro l'Irlanda. Un successo, quello ottenuto allo Stadio "Domenico Francioni", firmato dal poker di Pio Esposito e dalle reti di Edoardo Bove e Antonio Raimondo. Nessun gol subito dal portiere del Palermo Sebastiano Desplanches, in campo fino al minuto 34 della ripresa.