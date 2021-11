Italia, Porchia: “Mancini può contare su Lucca e Moro. La Gumina sta crescendo”

Le parole dell'ex ds del Palermo che ha detto espresso un suo parere su Lucca e sul Palermo di questa prima parte di stagione

Il cammino dell'Italia per staccare il pass per il Mondiale in Qatar si è complicato notevolmente. Il secondo posto nel girone di qualificazione ha costretto la squadra di Mancini agli spareggi, dove gli azzurri saranno in rotta collisione contro il temibile Portogallo. Il tema centravanti è più caldo che mai, con la nazionale che è alla ricerca di un bomber che possa garantire centimetri, presenza e gol ad una nazionale che negli ultimi appuntamenti sta faticando tantissimo a trovare la via della rete.