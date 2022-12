Italia, partitella in famiglia chiude lo stage: Brunori in evidenza

Il bomber del Palermo si è messo in evidenza con una bella conclusione

Ultimo giorno a Coverciano per Matteo Brunori. Con la sfida a ranghi contrapposti disputata sul campo "Enzo Bearzot" si è conclusa questa mattina la prima parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Il primo gruppo - formato da giocatori di Serie B, oltre a Oristanio del Volendam e a Falcone - ha chiuso i due giorni di lavoro con una partita in famiglia da quaranta minuti a tempo. In tribuna, ad assistere alla gara, anche tutti i tecnici degli Azzurrini dall’Under 15 all’Under 21, oltre al coordinatore delle stesse Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi.